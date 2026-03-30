Trasferimento del giudice di pace a Piazza del Popolo: non prima di due mesi Il problema restano i tempi per il collegamento con il portale ministeriale

di Paola Iandolo

Il commissario Giuliana Perrotta punta a trasferire il giudice di pace a Piazza del Popolo e nella sede istituzionale di Palazzo de Peruta il comune di Avellino. Il tutto entro un mese. Qualche giorno fa a Piazza del Popolo si è tenuto già un sopralluogo al quale ha partecipato la Presidente del Tribunale, Francesca Spena e poi il Presidente degli Avvocati di Avellino, Fabio Benigni. Sopralluogo teso a far si che dalle parole di possa passare finalmente ai fatti. Incontro durante il quale il Comune ha comunque incassato riscontri positivi. Gli spazi sarebbero sufficienti e per le udienze è stata presa in considerazione l'attuale sala per conferenze stampa e la sala riunioni.

I tempi

Il commissario Perrotta vorrebbe portare il Giudice di Pace al primo piano di Piazza del Popolo, attualmente occupato proprio dagli uffici istituzionali, Sindaco, Presidenza del Consiglio e Segretaria Generale, che si trasferirebbero nell'ex municipio. A Palazzo di Città coesisterebbero ben tre istituzioni: i rimanenti uffici dell'Ente, il Giudice di Pace e i distaccamenti dell'Università di Salerno. Ma i tempi restano particolarmente proibitivi per dotare il giudice di pace dell'indispensabile collegamento con il portale ministeriale per lo svolgimento del processo telematico. Per il presidente, Fabio Benigni, il trasferimento si può realizzare ma non prima di due mesi.