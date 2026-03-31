Pago, accusato di detenzione e spaccio di droga nel circolo: assolto ventottenne La difesa ha dimostrato l'estraneità del giovane alle accuse mosse dalla procura

di Paola Iandolo

E' stato assolto da tutte le accuse. Ad emettere la sentenza di assoluzione il giudice monocratico del Tribunale di Avellino. Così si è chiuso il processo per A.F., difeso dagli avvocati Francescantonio Maffettone ed Umberto Nappi, dall’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, anche all’ interno di un circolo gestito dal padre nel centro di Pago Vallo Lauro.

Le accuse

Il giovane, arrestato nel giugno 2023 insieme al padre A.A.P (condannato dopo il rito abbreviato per lo stesso reato a 4 anni e 8 mesi di reclusione), ha scelto di essere giudicato separatamente con il rito ordinario. Nonostante l’iniziale contestazione di spaccio, mossa dalla Procura della Repubblica di Avellino, la difesa del ventottenne - nel corso dell'istruttoria dibattimentale - ha dimostrato che non ci fosse una partecipazione dello stesso all’attività di spaccio evidenziando l’assenza di prove di colpevolezza in capo all’imputato.

La difesa

Il pubblico ministero, in aula al termine della sua requisitoria, aveva chiesto una condanna a tre anni e sei mesi. La tesi difensive, incentrate sull’estraneità dell’imputato ai fatti che gli venivano contestati, evidentemente state pienamente accolte dal Tribunale di Avellino, che, di conseguenza, ha mandato assolto l’imputato dai reati allo stesso ascritti. ora si attende il deposito delle motivazioni alla sentenza di assoluzione.