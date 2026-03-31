Ariano: "Quel palo può cadere da un momento all'altro, non restiamo a guardare" L'allarme arriva dall'imbocco di via Tranesi, lato via XXV aprile

Complice anche le ultime raffiche di vento e infiltrazioni, ma qui il problema è datato, c'è un palo che della pubblica illuminazione inclinato che rischia di cadere.

L'allarme arriva dall'imbocco di via Tranesi, lato via XXV aprile ad Ariano Irpino. La zona è molto trafficata e nelle vicinanze vi sono solitamente auto in sosta.

"La situazione ultimamente è peggiorata - ci dice un cittadino, attento osservatore della città - quel palo prima o poi ce lo ritroveremo a terra. E poi non diciamo che nessuno sapeva nulla. Chi di competenza provveda a metterlo al più presto in sicurezza."

Ma non si faccia, aggiungiamo noi, come a Cardito nella rotatoria di piano di zona, dove dopo la rimozione di un palo inclinato per motivi di sicurezza anche lì, non è ancora tornato al suo posto.

E sabato scorso tra le cause di un tamponamento che ha visto coinvolte due auto, vi è anche la scarsa illuminazione della rotatoria.