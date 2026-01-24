Ariano: rimosso il palo inclinato a Cardito dopo l'appello di Ottopagine L'ambientalista Felice Vitillo aveva annunciato di far intervenire sul posto i vigili del fuoco

Quattordici ore fa, l'appello di Ottopagine: "Quel palo inclinato nella rotatoria, ingresso piano di zona" con l'invito al comune ad intervenire con la massima urgenza al fine di rimuoverlo e sostituirlo. L'ambientalista Felice Vitillo (leggi qui) aveva annunciato di far intervenire sul posto i vigili del fuoco, qualora non fosse stata risolta nelle prossime ore la vicenda.

Pochi minuti fa su disposizione dell'area tecnica è giunta un'impresa addetta all'illuminazione pubblica e un camion munito di gru. Il palo è stato sfilato come un grissino in pochi secondi e portato via.

Eliminata la situazione di pericolo da noi denunciata. Ora si spera che possa essere ricollocato al più presto nella rotatoria, interessata negli ultimi mesi da più di un incidente che hanno provocato danneggiamenti alla telecamera di video sorveglianza posizionata proprio sulla sommità del palo in questione.