Tentano un furto all'area di servizio sulla Variante: bloccati dai carabinieri In auto la giovane coppia di coniugi aveva un flex, passamontagna e piede di porco

Grazie all’azione tempestiva di pattuglie della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino e della Stazione di Atripalda, nel corso della notte è stato sventato un furto presso un’area di servizio ubicata nel comune di Pratola Serra, lungo la Strada Statale 7, dove i militari dell’Arma sono intervenuti a seguito di segnalazione pervenuta al “112”.

Giunti sul posto, gli operanti hanno immediatamente fermato uno dei presunti responsabili e intercettato una station wagon che, alla vista dei Carabinieri, ha tentato di darsi alla fuga, ma tuttavia è stata bloccata dopo un breve inseguimento.

A bordo del veicolo viaggiava una giovane coppia di coniugi.

All’esito della perquisizione, i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro un flex a batteria, un passamontagna e un piede di porco.

L’autovettura, risultata priva di copertura assicurativa e condotta da persona recidiva alla guida senza patente, è stata sottoposta a sequestro unitamente al materiale rinvenuto e i tre soggetti (tutti residenti ad Avellino e già noti alle Forze dell’Ordine) assicurati alla giustizia per i provvedimenti ritenuti opportuni.