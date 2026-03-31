Avellino Basket: sorrisi e uova pasquali a Borgo Ferrovia "Occasione per gli auguri, ma anche un'opportunità di trasmettere i valori dello sport"

Visita all'Istituto Comprensivo Statale "S. Tommaso - F. Tedesco" Secondaria Primo Grado di Borgo Ferrovia per l'Unicusano Avellino Basket con Alessandro Grande, Mikk Jurkatamm e Andrea Zerini su invito dell'Associazione "Nu Ra Ferrovia". "Un momento di grande partecipazione e condivisione, con gli atleti che hanno distribuito uova pasquali agli alunni dell’istituto regalando sorrisi ed emozioni in un clima di festa e vicinanza. - ha sottolineato il club irpino - L’iniziativa ha rappresentato non solo l’occasione di augurio in vista delle festività pasquali, ma anche un’opportunità di trasmettere i valori dello sport e di una sinergia sempre crescente tra il club ed il territorio".

"Sport, solidarietà e territorio"

"L’Unicusano Avellino Basket conferma la volontà del club di voler essere parte attiva del tessuto sociale avellinese, andando oltre il campo di gioco e ringrazia l’associazione Nu Ra Ferrovia per aver reso possibile questa partecipazione, rinnovando il proprio impegno nel promuovere iniziative che uniscono sport, solidarietà e territorio".