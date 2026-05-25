Carmine Isola il nuovo sindaco: gioia immensa, viva Quadrelle Le prime parole del sindaco di Quadrelle

"Siamo felici, questa lista è quella delle idee nuove e che vive e parla al paese". Sono queste le prime parole di Carmine Isola nuovo sindaco di Quadrelle. Il candidato della lista “Quadrelle Futura” ottiene 706 voti, pari al 54,64 per cento. Si ferma a 586 voti Nicola Guerriero, candidato della lista “Quadrelle Civica”, che raggiunge il 45,36 per cento. Il distacco tra i due candidati è di 120 voti, in una consultazione che si chiude con 1.292 voti validi complessivi. Gli elettori aventi diritto sono 1.750. I votanti sono 1.321, con un’affluenza del 75,49 per cento. Le schede nulle sono 21, le bianche 8, nessuna scheda contestata. Sul piano delle liste, “Quadrelle Futura” ottiene 7 voti di lista, mentre “Quadrelle Civica” ne registra 2. Il risultato finale assegna la vittoria a Isola in una tornata caratterizzata da partecipazione elevata e da un margine netto tra le due candidature.