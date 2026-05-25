Amministrative, spoglio concluso: ecco i primi sindaci irpini aaa

di Paola Iandolo

In diversi comuni della provincia, dove le operazioni di spoglio si sono concluse, sono già stati proclamati i nuovi sindaci. A Castelfranci, Prata di Principato Ultra, Quindici e Sorbo Serpico la competizione elettorale si è chiusa con l’elezione dei rispettivi primi cittadini,

I nuovi sindaci

Tony Romano nuovo sindaco di Castelfranci; ha ottenuto il 63,10% con 838 voti;

Marco Belisario è il nuovo sindaco di Prata di Principato Ultra; ha incassato circa il 35,33% con 650 voti;

Alessandro Siniscalchi il nuovo sindaco di Quindici; è stato votato dall' 81,45% degli elettori con 1.019 voti;

Mariateresa Fontanella nuovo sindaco di Sorbo Serpico, votata dal 59,44% con 233 voti.

Angelo Antonio Di Gregorio è il nuovo sindaco di Luogosano. Il candidato della lista “Progresso Ambiente Tutela Luogosano” ottiene 423 voti, pari al 50,96 per cento.

Giuseppe Guglielmo è il nuovo sindaco di Andretta. Il candidato della lista “Rilanciamo il nostro futuro” ottiene 642 voti, pari al 55,01 per cento dei consensi.





