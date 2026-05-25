Bagnoli, lavori alle seggiovie: imminente l'inaugurazione L'evento potrebbe essere organizzato per agosto

di Paola Iandolo

Si fanno sempre più insistenti le voci su l'imminente inaugurazione delle seggiovie del Laceno. Il taglio del nastro dell'infrastruttura potrebbe essere programmato per il prossimo agosto. Questo è quanto trapela a denti stretti fra gli ambienti della casa comunale. Bocche cucite invece da parte degli amministratori locali che mantengono la linea della prudenza e confermano invece il pieno rispetto della tabella di marcia sui lavori. Dopo la maxi-esercitazione inter-force sull'Altopiano coordinata dalla Prefettura di Avellino, il Comune ha provveduto a inoltrare tutte le richieste di autorizzazione agli enti preposti per la sicurezza e si attende nel breve tempo la pronuncia con il relativo disco verde al collaudo degli impianti.

Gli ultimi lavori in corso

Il sindaco di Bagnoli Irpino, Filippo Nigro, ha chiarito che i lavori sull'infrastruttura da parte della Dopplermayer sono ormai completati e le ditte incaricate dal Comune per le opere cosiddette accessorie e collaterali stanno procedendo a ritmo serrato. I ritardi accumulati in questi mesi sono adebitabili principalmente al maltempo e alla abbondanti nevicate registrate fino a quote basse che hanno impedito la consueta attività di mezzi di movimento terra. Dunque si continua a lavorare per completare la modernizzazione del polo turistico montano non solo invernale è l'obiettivo che incrocia in questa fase l'impegno di Comune e la società.