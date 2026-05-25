Ariano: Mario Ferrante batte gli avversari al primo turno e diventa sindaco Lo spoglio è ancora in corso ma nel comitato elettorale di Cardito si festaggia la sua elezione

Manca ancora l'ufficialità ma il centro destra ad Ariano Irpino è già in festa per l'elezione a sindaco al primo turno di Mario Ferrante.

Il dato delle ore 20.00 non lascia spazio a dubbi: 5155 voti, rispetto ai 3058 di Roberto Cardinale e i 1700 di Carmine Grasso.

Ecco le sue prime dichiarazioni:

"Sono profondamente emozionato. E' stata una bella avventura, ma soprattutto sono orgoglioso di aver avuto a che fare con tante belle persone. Persone una meglio dell'altra e questo approccio elettorale direi che ha fatto la differenza. Una cosa posso dirvi, io sarò il sindaco di tutti, non porterò rancore di niente e nessuno. Le campagne elettorali sono così. La città deve essere unita e ora dobbiamo solo metterci a lavoro. Non possiamo attendere nemmeno un giorno. Questo è ciò che faremo. Un legame indissolubile per la città. La squadra c'è dobbiamo solo partire".