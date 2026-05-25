Ariano: Mario Ferrante batte gli avversari al primo turno e diventa sindaco

Lo spoglio è ancora in corso ma nel comitato elettorale di Cardito si festaggia la sua elezione

Non ci sarà ballottaggio ad Ariano, partita chiusa al primo turno...

Ariano Irpino.  

Manca ancora l'ufficialità ma il centro destra ad Ariano Irpino è già in festa per l'elezione a sindaco al primo turno di Mario Ferrante

Il dato delle ore 20.00 non lascia spazio a dubbi: 5155 voti, rispetto ai 3058 di Roberto Cardinale e i 1700 di Carmine Grasso.

Ecco le sue prime dichiarazioni: 

"Sono profondamente emozionato. E' stata una bella avventura, ma soprattutto sono orgoglioso di aver avuto a che fare con tante belle persone. Persone una meglio dell'altra e questo approccio elettorale direi che ha fatto la differenza. Una cosa posso dirvi, io sarò il sindaco di tutti, non porterò rancore di niente e nessuno. Le campagne elettorali sono così. La città deve essere unita e ora dobbiamo solo metterci a lavoro. Non possiamo attendere nemmeno un giorno. Questo è ciò che faremo. Un legame indissolubile per la città. La squadra c'è dobbiamo solo partire".

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