Ferrante sindaco, Fdi: "Straordinaria vittoria politica e popolare" Le congratulazioni di Ines Fruncillo

"La netta affermazione di Mario Ferrante al primo turno rappresenta una straordinaria vittoria politica e popolare per Ariano Irpino e per l’intera coalizione di centrodestra.

A Mario Ferrante rivolgo, a nome mio personale e del Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia Avellino, le più sincere felicitazioni per un risultato che premia serietà, credibilità, competenza e una proposta politica chiara, coerente e profondamente radicata nel territorio".

E' quanto afferma il presidente provinciale di Fratelli d'Italia Ines Fruncillo

"I cittadini arianesi hanno scelto con determinazione una visione di governo fondata sulla concretezza, sull’ascolto e sulla responsabilità, affidando la guida della città a una classe dirigente capace di interpretare con equilibrio e autorevolezza le esigenze della comunità.

Questa vittoria assume anche un valore politico significativo: conferma la forza del centrodestra quando è unito, credibile e vicino ai bisogni reali delle persone, in sintonia con il grande lavoro che il Governo nazionale sta portando avanti per restituire centralità ai territori, alle aree interne e alle comunità troppo spesso dimenticate in passato.

Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al consigliere regionale di Fratelli d’Italia Ettore Zecchino e al coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Ariano Irpino Dino D’Amato per il lavoro politico, organizzativo e umano svolto con passione, spirito di squadra e profondo radicamento territoriale durante tutta la campagna elettorale.

Ariano Irpino ha scelto il futuro, la stabilità e il buon governo. A Mario Ferrante auguro buon lavoro, certa che saprà guidare la città con dedizione, equilibrio istituzionale e amore autentico per la propria terra".