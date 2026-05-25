Nello Pizza è il nuovo sindaco di Avellino: brindisi sul terrazzo del Pd VIDEO Applausi e commozione alle 21.49 si brinda nella sede del pd di via Tagliamento

"Sì, è un grande risultato, è bellissimo. Speriamo di essere all’altezza del compito che ci attende. Oggi si festeggia, ma da domani si lavora per i problemi della città". Queste le prime parole di Nello Pizza nuovo sindaco della città di Avellino, eletto al primo turno, acclamato sul terrazzo del Partito Democratico di Avellino. Un grande abbraccio quello della squadra di Pizza, raggiunto anche dal segretario del pd campano Piero De Luca.

Le prime dichiarazioni

Riguardo alle aspettative sul voto, Pizza ha spiegato: “Mah, diciamo che i numeri immaginavamo che potessero essere questi, ovviamente fino a quando non arriva il risultato non potevamo dirlo. Siamo molto contenti, soddisfatti: è un impegno e cercheremo di onorarlo al meglio”.

Relax, festa e subito al lavoro per Avellino

Sulla prima azione da sindaco, ha commentato con leggerezza: “Niente, per adesso mi riposo, poi festeggio insieme agli amici. Da domani ci mettiamo al lavoro per la città”.

Sul risultato ottenuto

Riguardo al consenso ottenuto dalla sua proposta elettorale, Pizza ha aggiunto: “Credo che la città abbia premiato la nostra proposta e questa è la cosa più importante. Ha premiato anche la politica: possiamo dire che è definitivamente archiviata la stagione del civismo, di quel tipo di civismo che abbiamo visto negli anni passati. Dipende da noi, se saremo bravi a rispettare ciò che abbiamo promesso e ciò che faremo, avremo archiviato tutto”.

La visione per Avellino

“Ho parlato di una città delle piccole cose, dell’ordinario, ma c’è anche una città che vuole sognare. Lo faremo nei prossimi giorni. Stasera, però, ci godiamo la vittoria”, queste le prime idee e progetti del nuovo sindaco della città.