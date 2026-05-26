Capolinea, si scende: la guida della città di Ariano passa a Mario Ferrante Caroselli di auto, discorso in piazza e primo approccio con la casa comunale

Dal quartier generale di Cardito, sede del comitato elettorale rivelatosi vincente per un brindisi liberatorio a piazza plebiscito. Mario Ferrante, insieme ai suoi familiari e a quanti lo hanno sostenuto nella sua avventura ha raggiunto la casa comunale che lo vedrà protagonista per i prossimi cinque anni.

"Capolina, si scende", aveva scritto ieri mattina Umberto Finelli. E così è stato. L'ultima fermata è arrivata. La guida della città passa al candidato unico del centro destra Mario Ferrante. La macchina è già in moto.

Il vincitore di una rovente e spigolosa campagna elettorale, tra le più brutte della storia politica del tricolle ha parlato soprattutto ai giovani in piazza, ha salutato il vice questore Giulio Masini, responsabile dell'ordine pubblico, ringraziando le forze dell'ordine per la preziosa opera svolta che ha garantito il regolare svolgimento della campagna elettorale e delle consultazioni e con garbo e sobrietà insieme ai suoi sostenitori ha visitato palazzo di città, salutando la polizia municipale impegnata a sorvegliare le schede elettorali e i dipendenti comunali presenti.

Si è poi diretto sul grande balcone per salutare tutti dall'alto e sciogliere la seduta. Nei prossimi giorni i vari atti istituzionali a partire dalla cerimonia di insediamento a palazzo di città e relativo passaggio di consegne.