Avellino: Daffara convocato dalla Nazionale A con Donnarumma e Palmisani Tra i portieri della Nazionale Maggiore per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia

Silvio Baldini, commissario ad interim della Nazionale Maggiore, per gli impegni estivi, le amichevoli contro il Lussemburgo (mercoledì 3 giugno alle 20.45 allo Stade de Luxembourg) e la Grecia (domenica 7 giugno alle 21 al Parkritio Stadium di Heraklion), punta sulla "linea verde", così definito dalla FIGC nella nota ufficiale delle convocazioni, e nell'elenco c'è Giovanni Daffara. Il portiere dell'Avellino, in prestito dalla Juventus, per il quale ci sarà il riscatto biancoverde e il presumibile controriscatto della Vecchia Signora, è stato convocato per la Nazionale A e vivrà nuovamente l'azzurro dopo gli impegni con l'under 21 a marzo. Ulteriore step di crescita per Daffara in un gruppo che vedrà la presenza del capitano Gianluigi Donnarumma e di Pietro Comuzzo, Marco Palestra, Niccolò Pisilli e Francesco Pio Esposito.

I convocati

Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone)

Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), *Costantino Favasuli (Catanzaro), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund)

Centrocampisti: Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Lorenzo Venturino (Roma)

Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC)

Aggiunti da giovedì 28/5 a domenica 31/5: Tommaso Berti (Cesena), Niccolò Fortini (Fiorentina), Gabriele Guarino (Empoli), Dominic Vavassori (Atalanta)

* è autorizzato a raggiungere il raduno il 30 maggio, terminati i propri impegni con il club di appartenenza