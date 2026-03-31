Lauro, accusato di furto aggravato: a processo quarantacinquenne di Nola Le indagini continuano per identificare anche gli altri due complici

di Paola Iandolo

Il quarantacinquenne di Nola, accusato di aver computo un furto di un'auto a Lauro, è finito a processo. Per lui - con le accuse di furto aggravato di una Fiat Panda avvenuto lo scorso giugno nel centro di Lauro - la procura ha chiuso le indagini e firmato un decreto di citazione diretta a giudizio. A firmare l'avviso il pubblico ministero Chiara Guerriero, del tribunale di Avellino, nei confronti di un quarantacinquenne di Nola. L'uomo dovrà comparire il prossimo 15 giugno davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino.

Le indagini del commissariato di Lauro

Il quarantacinque proveniente dal Nolano a compiere il furto, è stato identificato dagli agenti del Commissariato di Lauro, agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi. L'uomo è accusato del furto avvenuto lo scorso 2 giugno a Lauro, quando insieme a dei complici avrebbe rubato una Fiat Panda 4×4. Determinate per il suo riconoscimento la vettura con cui erano giunti sul posto, per compiere l'azione predatoria e, per trainare la panda rubata. Gli agenti sono sulle tracce anche degli altri due complici.