Faceva prostituire la compagna: arrestato 57ennne a Grottaminarda Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione: l'intervento dei carabinieri

Nella serata del 27 marzo, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Ariano Irpino hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di “sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione”, un 57enne della provincia di Napoli, già noto alle Forze dell’Ordine.

Le indagini, condotte dai Carabinieri e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Benevento, hanno consentito di raccogliere elementi indiziari a carico dell’uomo, il quale, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe gestito e tratto profitto dall’attività di prostituzione esercitata dalla propria compagna convivente.

In particolare, l’indagato è ritenuto responsabile di aver favorito l’attività della donna - la quale pubblicava annunci di incontri su piattaforme online - e di trarne profitto, accompagnandola sistematicamente sui luoghi degli appuntamenti per poi incassare i proventi.

Alla luce degli elementi raccolti e d’intesa con la Procura della Repubblica di Benevento, è quindi scattato l’arresto del 57enne.

Il provvedimento è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale sannita, che ne ha disposto l’obbligo di dimora nel Comune di residenza, con permanenza domiciliare nelle ore notturne.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato è da ritenersi presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.