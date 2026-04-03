Avellino, agguato choc nel parcheggio, il 41enne è grave: ora caccia al commando Il professionista di Monteforte Irpino è grave all'ospedale Moscati di Avellino

È ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale Moscati di Avellino, il quarantunenne vittima di una violenta aggressione avvenuta nella serata di ieri in via Tagliamento, all’interno del parcheggio di un supermercato. L’uomo ha riportato un grave trauma cranico dopo essere stato colpito alla testa, presumibilmente con una mazza da baseball e le sue condizioni sono gravi.

Secondo una prima ricostruzione, poco dopo le 20 la vittima, architetto di professione, di Monteforte Irpino, era appena uscita dall’esercizio commerciale quando è stata avvicinata da un gruppo di almeno tre persone, tutte con il volto travisato e armate di spranghe. Ne è scaturita un’aggressione brutale, durata pochi minuti, al termine della quale gli assalitori si sono dati alla fuga.

Alcuni presenti, testimoni della scena, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza che ha trasportato il ferito in ospedale per le gravi lesioni riportate su diverse parti del corpo, in particolar modo alla testa.

Sul luogo dell’agguato sono intervenuti anche gli agenti della Squadra Mobile di Avellino, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e chiarire il movente dell’aggressione, che al momento appare come una vera e propria spedizione punitiva. Determinante potrebbe rivelarsi l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nel parcheggio coperto del supermercato.

Inoltre, gli agenti della Mobile sono al lavoro per risalire al commando che ha agito ieri sera.