Avellino: Cancellotti terzino destro, decisivo nell'equilibrio e nel rilancio Dopo il turno di squalifica scontato a Marassi è pronto al rientro dal primo minuto

L'Avellino accelera verso Palermo. Allenamenti a porte chiuse fino a domani, giorno della rifinitura, per i lupi che domenica saranno ospiti dei rosanero al "Barbera" con la spinta dei tifosi biancoverdi, pronti all'esodo anche nella domenica di Pasqua alle 19.30. Nel pacchetto difensivo degli irpini tornerà Tommaso Cancellotti. Il terzino è risultato decisivo nel rilancio dell'Avellino in chiave salvezza con ottime prestazioni per l'equilibrio di sistema ed è andato anche a bersaglio nella trasferta di Chiavari con il gol del 2-0 che ha regalato gestione alla squadra di Davide Ballardini.

Biasci-Patierno per l'attacco, ma anche altre soluzioni

Scontato a Marassi il turno di squalifica per i cinque gialli in campionato, Cancellotti tornerà a destra nella linea difensiva del 4-3-1-2 con Lorenco Simic e Armando Izzo al centro e con Marco Sala terzino sinistro. L'ex Como è reduce da un problema alla caviglia superato con il riposo nella prima settimana della pausa Nazionali. Rientro in gruppo dopo le ore di riposo nello scorso weekend e recupero pieno per Sala, in vantaggio su Alessandro Fontanarosa, che aveva sostituito l'ex Como nella vittoria contro il Sudtirol. Resta il dilemma offensivo per Ballardini con Tommaso Biasci e Cosimo Patierno che sembrano in vantaggio sulle altre pedine per l'attacco.