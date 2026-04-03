Avellino Basket, Di Carlo: "Tutto nel rush finale, vogliamo i playoff" "Abbiamo fatto tanto per rientrare nella zona playoff e ora dobbiamo giocarci tutto"

"Facciamo due passi indietro nel commento. Arriviamo da due sconfitte contro Forlì e Fortitudo Bologna e il primo step è quello di tornare a vincere il prima possibile. Domani avremo un match molto importante contro la JuVi Cremona. La squadra ha bisogno di ritrovare certezze e faremo di tutto affinché questo accada subito": così il coach dell'Unicusano Avellino Basket, Gennaro Di Carlo, ha presentato la gara contro la Ferraroni, in programma domani (ore 20) al PalaDelMauro. "Affronteremo una squadra che ci metterà in difficoltà con le sue armi. C'è il target da raggiungere in classifica. - ha spiegato il tecnico degli irpini - Vogliamo qualificarci direttamente per i playoff e siamo concentrati su questo. Alcune chance sono volate via in trasferta, più a Forlì che a Bologna, dove abbiamo fatto una gara consistente, ma non basta per la competitività di questo campionato. Ora abbiamo la JuVi e dobbiamo ritrovare la vittoria per chiudere la serie di due sconfitte e muovere la classifica dando un segnale a tutti".

"Attenti nel muovere i fili del gruppo"

"La squadra sta come stanno tutte le squadre reduci da due sconfitte di fila. - ha aggiunto Di Carlo - Dovremo stare attenti nel muovere i fili nel modo giusto. I ragazzi hanno profuso uno sforzo importante per raggiungere un obiettivo che riteniamo sia alla portata del gruppo, ma nel rush finale del torneo ci si giocherà tutto. Vogliamo che il passo falso di Forlì non segni il cammino in maniera infelice. Poniamo l'attenzione in ciò che è nelle nostre mani e sapremo sfruttarlo".