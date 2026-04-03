Scandone Avellino, Ragusa: "Otto vittorie di fila, ma si può ancora migliorare" "Ora c'è San Paolo Ostiense, un weekend di ricarica e testa alla sfida di mercoledì"

"Con Benevento abbiamo conquistato ulteriore positività. Il gruppo sta crescendo giorno dopo giorno, abbiamo inserito giocatori nuovi e ci stiamo conoscendo di gara in gara. Abbiamo alzato il livello fisico e tecnico degli allenamenti e si è alzata la qualità". Così Jacopo Ragusa si è espresso nella settimana di allenamenti della Scandone Avellino. "Le 8 vittorie consecutive ci aiutano a capire quanto dovremo essere equlibrati e non si smette mai di crescere. - ha spiegato il centro della squadra irpina, lanciata verso la gara contro San Paolo Ostiense, in programma mercoledì - Sarà fondamentale arrivare al massimo nella seconda fase del torneo prendendoci tutto ciò che è possibile dalla stagione regolare. Stiamo lavorando per questo".

"Grande impatto da Donda e dagli acquisti"

"Con Donda fin dal primo giorno ci siamo trovati alla grande. I miglioramenti sono stati determinati anche e soprattutto da lui. Ha portato fisicità e una nuova dimensione. - ha aggiunto Ragusa - Dal punto di vista umano andiamo molto d'accordo. È un osso duro, ma è bello allenarsi in questa maniera e aiuta a crescere. La pausa di questo weeekend può essere un'arma a doppio taglio, ma siamo al lavoro per la sfida infrasettimanale contro San Paolo Ostiense e sicuramente ci serviranno queste 48 ore per trovare la giusta freschezza e per farci trovare pronti alla gara di mercoledì".