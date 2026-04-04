Avellino, spaccio di droga: condannati due giovani gambiani I due erano stati fermati e denunciati nel giugno del 2021

di Paola Iandolo

Sono stati condannati a otto mesi di reclusione per spaccio di lieve entità, secondo il V Comma. Questa la condanna emessa dai giudici del Tribunale di Avellino, in composizione collegiale nei confronti di un ventitreenne ed un venticinquenne - entrambi gambiani - residenti in città e difesi dagli avvocati Fabio Tulimiero e Giuseppe Giammarino. I due sono finiti a processo con le accuse di detenzione ai fini dello spaccio aggravata dalla cessione a minori. Accuse che aveva portato alla celebrazione del processo davanti ai giudici del collegio. Accuse decadute durante l'istruttoria dibattimentale e con la sentenza di primo grado.

La ricostruzione

I due extracomunitari - nel giugno 2021 - erano stati denunciati per l’attività di spaccio di hashish. L'accusa più grave mossa dalla pubblica accusa nei loro confronti era legata alle cessioni aiminorenni. Un’aggravante che non è stata confermata dall’istruttoria dibattimentale. L’ esclusione dell’ aggravante e la configurazione di un'arttività di spaccio di lieve entità hannoindotto i giudici ad emettere una condanna più lieve nei loro confronti.