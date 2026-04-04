Cinghiale in villa ad Ariano: catturato e abbattuto con la telenarcosi L'Asl prosegue il monitoraggio del territorio

E' stato narcotizzato alla presenza di un veterinario dirigente Asl, così come prevede il protocollo della regione Campania e sottoposto alla procedura di abbattimento controllato nell'immediato e per ragioni di sicurezza urbana, nel rispetto della normativa vigente. Si tratta del cinghiale più grande e presente da mesi nella villa comunale di Ariano Irpino battezzato con il nome "Utinone".

L'animale verrà sottoposto ad indagine all'istituto zooprofilattico di Portici, attraverso il prelievo e campionatura dell'osso lungo e la carcassa trasferita in un centro di termodistruzione.

Tale pratica risulta essere fondamentale per la sorveglianza sanitaria, in particolare per la peste suina africana e l'invecchiamento dell'animale.

L'operazione ha visto in campo il dipartimento di prevenzione dell'Asl di Avellino diretto da Nicolino Rossi, insieme al gruppo coadiutori (cacciatori specializzati anche in questo tipo di intervento). Una tecnica risultata efficace.

Ieri si è tenuto un incontro con la dirigenza Asl e nel pomeriggio è stata attivata la trappola di cattura. Stamane l'animale è entrato all'interno ed è stato narcotizzato.

L’abbattimento del cinghiale è stato eseguito, come prevede la legge, evitando qualsiasi forma di sofferenza all'animale ed in situazioni di assoluta sicurezza sia per gli operatori che per altre persone che potrebbero trovarsi in casi del genere, nel raggio di azione delle armi impiegate. La stessa procedura indolore eìutilizzata il 28 febbraio scorso per un altro esemplare catturato nel cortile del commissariato di polizia.

La nota del comune di Ariano Irpino

Il comune di Ariano Irpino informa che il cinghiale segnalato nei giorni scorsi nel centro abitato, nella Villa Comunale e nelle contrade limitrofe è stato catturato.

La presenza dell’animale aveva destato preoccupazione per i possibili rischi alla sicurezza dei cittadini, degli animali domestici e della circolazione stradale. L’intervento è stato portato a termine grazie al lavoro coordinato tra il comune di Ariano Irpino, l’Asl di Avellino, il servizio veterinario, i coadiutori faunistici e gli uffici regionali competenti.

"Ringrazio tutti i soggetti coinvolti – dichiara il sindaco Franza - per la professionalità, la rapidità di risposta e l’impegno dimostrato sul campo. È stato un intervento necessario per mettere in sicurezza l’area.

È però doveroso essere chiari - aggiunge il sindaco - la cattura di un singolo animale non risolve un problema più ampio e strutturale, che riguarda la presenza della fauna selvatica nei pressi dei centri abitati. Serve un’azione costante, fatta di monitoraggio, programmazione e interventi coordinati».

L’amministrazione comunale continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, in raccordo con gli enti competenti, al fine di garantire la sicurezza del territorio e della comunità".