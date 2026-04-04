Avellino: picchiato nel parcheggio, restano gravi le condizioni di Malinconico I medici lo hanno intubato e indotto in coma farmacologico

Sono ancora gravi le condizioni di Nello Malinconico, 41enne, architetto di Monteforte Irpino brutalmente picchiato nel supermercato di via Tagliamento ad Avellino. Si trova ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Moscati di Avellino. I medici lo hanno intubato e indotto in coma farmacologico. A destare preoccupazione il trauma cranico causato dai colpi inferti dai tre aggressori con la mazza da baseball.

L'agguato

In base agli elementi emersi finora, gli inquirenti ipotizzano che sia stato un vero e proprio agguato quello teso a Malinconico. Lo hanno atteso nel parcheggio coperto del supermercato sapendo che fosse all'interno. Poi, appena uscito, in tre incappucciati lo hanno assalito con ferocia, colpendolo ripetutamente al capo con spranghe fino a lasciarlo a terra. Sul caso stanno indagando gli agenti della Squadra Mobile e della Sezione Volanti. Stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'area. Hanno raccolto anche alcune testimonianze. Si scava nel passato di Malinconico ma anche nella cerchia di amicizie. Non si esclude alcuna pista. Da quella professionale a quella personale.