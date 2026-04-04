Palermo-Avellino, Ballardini: "Il risultato è figlio della prestazione" Il tecnico: "La gara di Marassi ci ha restituito questo aspetto basilare. Sull'attacco..."

"La sosta ci consegna un gruppo che ha lavorato bene in questi dieci giorni. Manca solo Reale, poi abbiamo recuperato un po' tutti e siamo pronti per fare una prestazione importante. Il risultato è figlio della prova che faremo. Genova ci ha detto questo. Occorre dare il massimo in termini di atteggiamento e di intensità per giocarsela con tutti pur non nascondendo il valore del Palermo": così si è espresso Davide Ballardini alla vigilia di Palermo-Avellino, in programma domani (ore 19.30) al "Barbera".

È la vigilia del match al "Barbera"

"Le palle inattive? È vero, sono forti in questo aspetto, ma sottolineato che sono forti anche in questo aspetto perché parliamo di una squadra forte in tutti i settori. Abbiamo lavorato anche su questo dettaglio e cerchiamo di fare sempre meglio. L'attacco? Abbiamo provato tante coppie, convocherò 6 attaccanti. Ho parlato con i ragazzi, ne convocherò 6 perché giocheranno in 3 e gli altri 3 saranno pronti dalla panchina. Favilli ha fatto una buona settimana, si è un po' fermato perché allenarsi in gruppo non è la stessa cosa che allenarsi da soli, ma è quasi in linea con la condizione utile per stare in squadra. Il doppio trequartista? C'è Insigne, c'è Palumbo che lo fa da centrocampista, può fare anche Besaggio, c'è D'Andrea, ma ho a disposizione più attaccanti che trequartisti e, quindi, sarebbe un adattarsi al modulo più che alle carattteristiche".