Pasqua e Pasquetta blindate in Irpinia: 500 carabinieri per i controlli Il piano illustrato dal tenente colonnello Consales

Predisposti i controlli dei carabinieri su tutto il territorio provinciale per Pasqua e Pasquetta tra Avellino e provoncia. Cinquecento militari, 120 mezzi in campo con servizi straordinari sulle strade delle gite fuori porta sono scattati da stamane all'alba. Per il controllo del territorio è imponente dispiegamento di uomini e mezzi da parte del comando provinciale di Avellino dei carabinieri. Riflettori accessi sulle mete montane dove soprattutto il Lunedì in Albis sono attesi migliaia di visitatori.

"In base alle linee guida del ministero è scattato il piano straordinario - spiega il tenente colonnello Amedeo Consales comandante nucleo operativo comando Provinciale Carabinieri di Avellino -. Di concerto con le altre forze dell'ordine garantiremo controlli strategici. Tutta la provincia sarà presidiata con servizi dinamici. Pasquetta sara sotto controllo tra Lago Laceno e altre mete particolarmente care ai visitatori, come Montevergine. Anche le arterie principali di collegamento saranno controllate e i forestali effettueranno controlli particolari per evitare abbandono di rifiuti. invitiamo inoltre tutti a guidare con prudenza".