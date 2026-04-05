Spari nella notte di Pasqua ad Atripalda: è giallo a contrada Alvanite Indagano i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi in via Caduti delle Forze dell'Ordine

Spari nella notte, paura ad Atripalda. Indagano i carabinieri sulla sparatoria avvenuta a Contrada Alvanite nel cuore della notte di Pasqua. Sei i colpi di arma da fuoco che sono stati esplosi contro una abitazione, ubicata al piano terra. Le deflagrazioni, segnalate da alcuni residenti, sono state avvertite intorno all'una, in via Caduti delle Forze dell'ordine a Contrada Alvanite, rione popolare della città sulle rive del fiume Sabato.

Indagini in corso, sei colpi esplosi

Da accertare dinamica e movente di quanto avvenuto. I carabinieri dell'Aliquota Radiomobile e dell'Aliquota Operativa del Comando di Avellino con i militari della stazione di Atripalda, sono arrivati tempestivamente sul posto e hanno immediatamente refertato i bossoli rivenuti. Sei i colpi che sono stati esplosi, altrettanti i bossoli recuperati nel corso dei rilievi. Si indaga ad Atripalda e i carabinieri hanno già ascoltato alcune persone.