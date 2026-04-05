Pasqua, gli auguri dell'ex sindaca Nargi: serve unità, basta odio e divisioni Nargi: serve onestà, serietà e responsabilità

Elezioni comunali, centrodestra diviso: due candidati sindaci e venti giorni alla chiusura delle liste. L'ex sindaco consegna ai social il messaggio per la Pasqua e invita all'unità il centrodestra che, nei fatti, resta diviso. Se Forza Italia ha già le idee chiare e vuole Laura Nargi, ex sindaco della città, in corsa per una nuova amministrazione. Per Fratelli d'Italia, invece, non c’è alcun dubbio, il candidato è Fabio Benigni.

Le dichiarazioni di Laura Nargi

«La nostra comunità vivrà mesi importanti», ha scritto, «i mesi delle prossime amministrative, e spero che questi verranno affrontati con serietà, con onestà e con rispetto reciproco». Nel messaggio, l'ex sindaco ha invocato «un clima di serenità», contrapponendolo a quello «di odio e di divisioni che ha caratterizzato il passato», e ha concluso con un appello alla responsabilità collettiva: «Abbiamo il dovere di farlo, siamo chiamati tutti alla responsabilità».