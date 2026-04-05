Avellino, picchiato nel parcheggio: Malinconico ancora grave in rianimazione Terzo giorno di ricovero per il 41enne

Resta ricoverato nel reparto di rianimazione dell'Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino di Nello Malinconico, 41enne, architetto di Monteforte Irpino brutalmente picchiato nel supermercato di via Tagliamento ad Avellino. Terzo giorno di ricovero per l'uomo che era arrivato al pronto soccorso del nosocomio avellinese, giovedì pomeriggio, con più ferite. Nello Malinconico resta sotto stretta osservazione di medici e sanitari nel reparto di rianimazione dell'ospedale Moscati di Avellino. I medici lo hanno intubato e indotto in coma farmacologico. A destare preoccupazione il trauma cranico riportato. Il 41enne era stato picchiato da tre aggressori.

Il pestaggio

In base agli elementi emersi finora, gli inquirenti ipotizzano che sia stato un vero e proprio agguato quello teso a Malinconico. Lo hanno atteso nel parcheggio coperto del supermercato sapendo che fosse all'interno. Poi, appena uscito, in tre incappucciati lo hanno assalito con ferocia, colpendolo ripetutamente con dei bastoni. Sul caso stanno indagando gli agenti della Squadra Mobile e della Sezione Volanti. Stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'area. Hanno raccolto anche alcune testimonianze.