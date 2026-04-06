Ariano, sventata in diretta truffa allo sportello postamat: ecco cosa è successo Provvidenziale intervento di un vigilantes della Cosmopol libero dal servizio

Ci provano in tutti i modi soprattutto con le persone più anziane e vulnerabili. Ma questa volta grazie all'intuito e alla prontezza di riflessi di un vigilantes della cosmopol, fuori dal servizio una truffa ad un'anziana è stata sventata in diretta.

E' successo davanti allo sportello postamat di via Calvario, in pieno centro ad Ariano Irpino. Il vigilantes anche lui in fila per effettuare un prelievo, ha notato l'anziana al telefono, in un forte stato di agitazione ed è bastato poco per capire che dall'altra parte vi era una truffa in atto.

Senza perdere un solo istante, si è avvicinato alla donna, invitandola a chiudere la conversazione e non non fornire alcun dato o codice al suo interlocutore.

Truffa dello sportello Atm sventata e sospiro di sollievo per l'anziana che ha poi ringraziato il giovane, che fortunatamente si è trovato nel posto giusto al momento giusto.