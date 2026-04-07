Avellino, il giudice Sonia Matarazzo lascia il tribunale di Piazzale De Marsico Mercoledì la decisione del Csm: diventerà consigliere della Corte di Appello di Salerno

di Paola Iandolo

Il giudice Sonia Matarazzo, la presidente di uno dei Collegi Penali del Tribunale di Avellino, lascia il Palazzo di Giustizia di Avellino per andare a ricoprire il ruolo di Consigliere della Corte di Appello di Salerno. Ad indicarla per ricoprire il nuovo incarico la Terza Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura.

La decisione arriverà mercoledì dal Plenum del Csm, chiamato a votare sul trasferimento dei quattro magistrati che hanno presentato domanda alla Corte di Appello di Salerno, con funzioni di consigliere. Si tratta, oltre che del giudice Matarazzo, anche dei magistrati Michele Videtta, attualmente consigliere della Corte di Appello di Potenza, Maria Troisi, attualmente giudice del Tribunale di Nocera Inferiore, Andrea Ferraiuolo, attualmente giudice del Tribunale di Salerno.

Dopo il via libera del Plenum e la pubblicazione in Gazzetta, il trasferimento sarà definito. Tutto verrà definito entro maggio o giugno. La presidente Matarazzo avrebbe dovuto anche presiedere il collegio del processo denominato “Dolce Vita” che vede tra gli imputati l’ex sindaco Gianluca Festa. Molto probabilmente, a meno che la presidente del Tribunale non decida per un altro Collegio, il prossimo 24 aprile sarà la prima e ultima udienza del processo che sarà presieduta dalla giudice Matarazzo.