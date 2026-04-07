Sant'Angelo dei Lombardi, anziano investito in piazza: conducente aggredito L'anziano alla guida dell'auto ha rimediato un violento schiaffo danneggiato l'apparecchio acustico

di Paola Iandolo

Pasqua convulsa a Sant’Angelo dei Lombardi: un anziano è stato investito in piazza De Sanctis. Ma subito dopo i familiari dell' investito hanno aggredito quello alla guida dell'auto. E' accaduto nel pomeriggio di domenica.

La ricostruzione

L'anziano munito di bastone stava attraversando la strada, ma il conducente alla guida di un'utilitaria non l'ha visto, forse a causa del sole negli occhi. Sul posto sono arrivate due ambulanze, due volanti della polizia e una gazzella dei carabinieri. L'uomo investito si è rialzato immediatamente senza apparenti gravi conseguenze ma la situazione è rapidamente degenerata.

L'aggressione

I familiari del pedone si sono infatti scagliati contro l'anziano alla guida dell'auto dando vita ad un acceso confronto sfociato non solo in aggressioni verbali ma anche schiaffi che avrebbero danneggiato l'apparecchio acustico dell'automobilista. Nel diverbio sono intervenute altre persone nel tentativo di calmare gli animi, ma ne è nata un'ulteriore colluttazione.

I soccorsi

Sul posto sono giunte due ambulanze insieme alle forze dell'ordine tra carabinieri e polizia per riportare la situazione sotto controllo e avviare gli accertamenti. I familiari di entrambi gli anziani hanno chiesto di visionare le telecamere di sorveglianza della piazza per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Entrambi gli uomini sono stati trasferiti all'ospedale per le cure del caso. Fortunatamente nessuno dei due ha riportato ferite gravi.