Fornaio scomparso, tragedia a Monteforte: trovato morto Gianfranco De Simone E' stato trovato poco fa senza vita il fornaio che era scomparso da martedì mattina

E' stato trovato morto nel garage di una abitazione a contrada Rivarano a Monteforte Irpino Gianfranco De Simone, il fornaio di Mercogliano Irpino di cui non si avevano notizie dallo scorso martedì. A ritrovare il corpo senza vita del 50enne sono stati gli agenti della municipale e volontari della Misericordia del Partenio. Sul posto i carabinieri che hanno perimetrato la zona, per effettuare i rilievi di rito. Al medico legale il compito della ispezione esterna del corpo. L'uomo si sarebbe tolto la vita in preda ad un momento di sconforto.

Le ricerche senza tregua

Dopo 48 ore di ricerche senza tregua l'esito tragico è avvenuto nelle campagne, al confine tra Mercogliano e Monteforte Irpino. Il corpo di De Simone è stato rinvenuto dopo che, per quasi due giorni familiari, volontari e forze dell'ordine lo avevano cercato nell'area compresa tra Mercogliano e Monteforte, l'ultimo posto in cui era stato visto. Non aveva con sé il telefono. Aveva la carta d'identità e del contante. Nessuno lo aveva sentito né visto dopo che si era allontanato.

I dettagli sulla scomparsa

Luca De Angelis della Misericordia del Partenio aveva detto, nelle ore della scomparsa, che De Simone non aveva mai dato segnali che potessero far presagire qualcosa del genere. Non risultavano episodi simili in passato. Quella circostanza aveva reso le ricerche più urgenti e, insieme, più difficili da orientare.

Lutto e cordoglio a Mercogliano

A Mercogliano in molti lo conoscevano. La sua scomparsa aveva colpito la comunità. L'appello dei familiari e amministratori del territorio era stato diramato anche dalla trasmissione Chi l'Ha Visto. Il presidente della Misericordia del Partenio, insieme al sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio, era intervenuto lanciando un appello alla trasmissione e alla comunità per diffondere le ricerche anche al di fuori della provincia e della Campania.

La scomparsa a contrada Rivarano

Gianfranco avrebbe chiesto un passaggio fino al villaggio evangelico di contrada Rivarano martedì mattina, e da lì il buio. Nessuna notizia da allora e proprio tra campagne e strade tra Mercogliano e Monteforte Irpino si erano concentrano le ricerche dei volontari protezione civile e Misericordia, Carabinieri, agenti della municipale fino al tragico esito.