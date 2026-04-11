Piantedosi ad Avellino per la festa della polizia, protocollo blindato a teatro

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi arriva ad Avellino alle celebrazioni per il 174° anniversario della Polizia, scegliendo la sua terra d’origine per una delle prime apparizioni pubbliche dopo le polemiche nate dall’intervista della giornalista Claudia Conte. L’evento si è svolto in un clima molto controllato, senza dichiarazioni alla stampa e con forti restrizioni per i media.
Accompagnato dal capo della polizia Vittorio Pisani, dal prefetto Rossana Riflesso e dal questore Pasquale Picone, Piantedosi arriva alla cerimonia al teatro Carlo Gesualdo, accolto con tanti applausi. L’obiettivo sembra essere quello di tornare alla normalità istituzionale e ridurre le polemiche.
Nel suo intervento, il ministro esprime riconoscenza verso le forze dell’ordine, sottolineando l’importanza del loro lavoro in un contesto sempre più complesso, segnato da cambiamenti sociali e nuove sfide per la sicurezza pubblica.
Infine, è annunciato un nuovo impegno: un vertice internazionale a Mirabella Eclano con i ministri di Francia e Germania.