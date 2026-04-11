Giornate reumatologiche irpine: focus al Frangipane-Bellizzi Evento formativo tra innovazione terapeutica e nuove frontiere digitali

Venerdì 17 e sabato 18 aprile, nell'aula multimediale dell’ospedale "Frangipane-Bellizzi" esperti a confronto sul futuro della reumatologia moderna, dalla diagnosi precoce alle nuove tecnologie al servizio di una migliore gestione del paziente.

La reumatologia moderna tra intelligenza artificiale e medicina di precisione.

Sarà questo il tema al centro della due giorni di formazione che si terrà venerdì 17 e sabato 18 aprile all'ospedale “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino.

"Le giornate reumatologiche Irpine - la gestione multidisciplinare del paziente reumatico: dalla diagnosi precoce alle frontiere digitali”, è un evento formativo promosso dall’Asl Avellino e organizzato dall’Uoc medicina del presidio ospedaliero del tricolle che ha l’obiettivo di delineare la trasformazione radicale che sta vivendo la reumatologia, focalizzando l’attenzione sulle nuove cure molecolari e le frontiere dell’intelligenza artificiale.

Il convegno esplorerà l'uso delle terapie molecolari e l’implementazione di nuovi protocolli, orientati sempre più ad una medicina di precisione. Ampio spazio sarà dedicato alla diagnostica avanzata e alla gestione delle comorbilità attraverso modelli di sinergia multidisciplinare, come la collaborazione tra reumatologia e dermatologia.

Una sessione cruciale riguarderà, invece, la Digital Health con un focus sull'integrazione di telemedicina e intelligenza artificiale nei percorsi assistenziali volti a migliorare l'aderenza terapeutica dei pazienti cronici sul territorio.

Il convegno rappresenta un momento di alta formazione per delineare lo stato dell’arte della reumatologia moderna, destinato a medici di tutte le specialità e farmacisti, e prevede il riconoscimento di 10 crediti Ecm.

L’iniziativa testimonia l’impegno dell’Asl Avellino nel portare l’eccellenza medica direttamente sul territorio irpino.