Interruzioni linee internet: week end di disagi ad Ariano

L'appello da contrada Torana

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La segnalazione del giorno

Ariano Irpino.  

Interruzioni delle linee internet causate da lavori per la fibra. Dopo via Giacomo Matteotti e via Fontananuova stessa situazione di disagio nelle ultime ore in contrada Torana. "Siamo isolati da ieri - ci dice una donna - tutta la zona è in queste condizioni - e non sappiamo fino a quando durerà il disservizio, essendo tra l'altro oggi sabato".

Lavori che seppur necessari, stanno arrecando non pochi danni e disagi. In località Masserie, i residenti sono alle prese con fili volanti nei terreni e nelle cunette. A nulla è servito il loro disperato appello fino ad oggi. Stessa situazione in contrada Loreto, dove addirittura i cavi sono a contatto con quelli elettrici. E' di pochi giorni fa l'appello attraverso Ottopagine da parte di Nello Oliva, un abitante del luogo. 

Un dato è certo a causa dei recenti scavi le strada arianesi versano quasi tutte in condizioni di estrema precarietà. 

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