Interruzioni linee internet: week end di disagi ad Ariano L'appello da contrada Torana

Interruzioni delle linee internet causate da lavori per la fibra. Dopo via Giacomo Matteotti e via Fontananuova stessa situazione di disagio nelle ultime ore in contrada Torana. "Siamo isolati da ieri - ci dice una donna - tutta la zona è in queste condizioni - e non sappiamo fino a quando durerà il disservizio, essendo tra l'altro oggi sabato".

Lavori che seppur necessari, stanno arrecando non pochi danni e disagi. In località Masserie, i residenti sono alle prese con fili volanti nei terreni e nelle cunette. A nulla è servito il loro disperato appello fino ad oggi. Stessa situazione in contrada Loreto, dove addirittura i cavi sono a contatto con quelli elettrici. E' di pochi giorni fa l'appello attraverso Ottopagine da parte di Nello Oliva, un abitante del luogo.

Un dato è certo a causa dei recenti scavi le strada arianesi versano quasi tutte in condizioni di estrema precarietà.