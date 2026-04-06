Ariano, contrada Loreto: "Cavi della fibra sospesi tra rami e abitazione" L'appello: "Quanto tempo dobbiamo attendere ancora per essere liberati da questo pericolo?"

Dopo Masserie, stessa sorte anche per contrada Loreto ad Ariano Irpino. Cavi della fibra ottica volanti nei campi e in questo caso addirittura a pochi metri dall'ingresso di un'abitazione.

"Tra poco bloccherà l'ingresso e la cosa più grave è che si trovano vicino ad una cabina elettrica - ci dice Nello Oliva, un residente - è da un mese quasi che stiamo in queste condizioni e qui non si vede nessuno. Non sappiamo cosa sia successo e quanto tempo dobbiamo restare in questa condizione di pericolo.

I cavi lo ripetono oltre a lambire l'ingresso toccano i fili elettrici dell'enel. Sappiano che doveva esserci un lavoro di sincronizzazione ma non si è fatto più nulla e intanto il cavo sta scendendo sempre di più. E' quasi a terra nel mio terreno".

Viene rivolto un appello a chi di competenza, ad effettuare un controllo nella zona. "Non spetta a noi sollevarli, qualcuno venga al più presto a mettere in sicurezza la zona, prima che possa accadere qualcosa di grave".