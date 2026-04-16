Avellino, furti in serie di videocitofoni: raid notturno a Via Piave Rubati tutti i videocitofoni di ultima generazione

Tutto in una notte, in serie e senza lasciare traccia.

Nel cuore della notte ignoti hanno messo a segno un furto seriale ai danni dei condomini di via Piave e delle zone limitrofe, portando via tutti i videocitofoni di ultima generazione installati lungo la strada.

I malviventi hanno agito con estrema professionalità, completando il raid in pochi minuti senza lasciare tracce evidenti.

Rubati solo videocitofoni di ultima generazione

La scelta dei bersagli non appare casuale: i dispositivi sottratti sono modelli recenti, dal valore commerciale significativo e facilmente ricollocabili sul mercato parallelo.

Si tratterebbe di una banda specializzata, con chiare competenze specifiche.

Indagini dei Carabinieri: caccia alla banda nelle immagini di videosorveglianza

Sul caso sono in corso le indagini dei Carabinieri, che procederanno all’acquisizione delle eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area e alla raccolta delle testimonianze dei residenti. Al momento non risultano né fermi né identificazioni.