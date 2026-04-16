Terremoto PD, si dimette Gengaro dalla direzione: troppe ferite dolenti Gengaro: decisione irrevocabile

Cari Presidente e Segretario del Partito Democratico Irpinia A malincuore, rassegno le mie dimissioni, irrevocabili, da componente della Direzione provinciale del Partito Democratico. Il ritiro della candidatura di Francesco Todisco a favore di Nello Pizza e, soprattutto, fin ora, il mancato coinvolgimento nella costruzione del Campo largo delle associazioni progressiste, rappresentano per me una ferita dolente, che solo un gesto conseguenziale puo' tentare di lenire. Un saluto affettuoso a tutte le amiche e gli amici della Direzione ". Così in una nota stampa Antonio Gengaro annuncia le sue dimissioni dalla direzione provinciale del partito democratico di Avellino. Una crisi quella nei dem che ieri si è aperta ufficialmente dopo la seduta fiume di cinque ore nella sede di via Tagliamento e la candidatura ufficiale di Nello Pizza. Una scelta che da subito ha scatenato polemiche all'interno del partito.