Verso Mantova-Avellino: come può cambiare la linea difensiva

Un rientro dopo il turno di squalifica, sabato la sfida al "Martelli"

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Avellino.  

L'Avellino accelera verso Mantova e lo fa con allenamenti a porte chiuse, un ciclo aperto ieri e che terminerà domattina con la rifinitura prima della partenza verso la città virgiliana. Ballardini presenterà il match della trentacinquesima giornata, turno in cui riavrà a disposizione Izzo. Scontata la squalifica rimediata a Palermo, il difensore appare destinato alla maglia da titolare per ricomporre la coppia con Simic al centro della linea a 4.

Izzo in vantaggio su Enrici, ma occhio al piemontese

Occhio, però, ad Enrici. Il valore del piemontese, sempre pronto e da più ruoli nel reparto difensivo, è stato rimarcato da Ballardini alla vigilia della sfida con il Catanzaro. Izzo è in vantaggio, ma Enrici lo insidia e nel contesto del reparto arretrato va sottolineata anche la gestione di Simic. Nel primo allenamento settimanale il croato ha lavorato a parte nell'ottica dei carichi di lavoro, quindi senza una concreta preoccupazione verso Mantova. 

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