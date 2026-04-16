De Luca Jr benedice Pizza candidato sindaco: "In lui esperienza ed equilibrio" La nota di Piero De Luca

"Esprimo profonda soddisfazione per l'esito della Direzione provinciale PD di Avellino, che ha individuato nella figura di Nello Pizza, la proposta di candidatura a Sindaco da sottoporre ai partiti, alle forze civiche ed alle associazioni che compongono il tavolo di centro sinistra. Nello è un militante appassionato, un dirigente politico di esperienza, competenza e riconosciuto equilibrio". Così Piero De Luca in una nota stampa.

"Ringrazio tutte le sensibilità del Partito che hanno deciso di sostenere ed accompagnare questa scelta con responsabilità e maturità all'esito di un confronto ampio, serio e rispettoso. Il passaggio politico di ieri è ovviamente solo un punto di partenza - spiega De Luca -. Il PD proseguirà in queste ore il percorso di ascolto nella società, nei quartieri, e sarà impegnato a fondo per rilanciare e portare avanti il tavolo politico con tutte le forze del campo progressista, la cui unità è fondamentale per provare a vincere le prossime elezioni e voltare pagina ad Avellino. Tanto nella consapevolezza che la sintesi e la definizione del quadro della coalizione richiede in particolare un lavoro articolato e condiviso di elaborazione di un'agenda di programma comune credibile, da costruire sui temi, sui contenuti, sui progetti, nell'interesse dell'intera comunità avellinese, lavoro che il PD si impegna a strutturare con disponibilità e attenzione massima alle istanze e proposte di tutte le forze progressiste