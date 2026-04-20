Simula un incidente per estorcere soldi: scoperto e arrestato dai carabinieri Ordinanza agli arresti domiciliari per un trentenne di Avellino

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Avellino hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare personale (arresti domiciliari), emessa nei confronti di un trentenne, ritenuto gravemente indiziato, allo stato delle indagini, di tentata estorsione. Il provvedimento restrittivo è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, su richiesta di questo Ufficio che ha coordinato le indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Avellino.

L'attività trae origine da una indagine condotta nei confronti del giovane, già arrestato per altra causa, al termine della quale veniva identificato quale autore di una tentata estorsione, con il cosiddetto metodo della "truffa dello specchietto" in danno di due persone. In entrambe le circostanze, il 30enne dopo aver simulato un sinistro tentava mediante minaccia di costringere le vittime a dargli una somma in denaro.

Il risultato operativo si inserisce nell'ambito della costante e capillare attività di vigilanza svolta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino e coordinata da questa Procura della Repubblica di Avellino, finalizzata a garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità.