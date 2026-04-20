Sara Pannese: "Ariano merita sviluppo, attenzione e una visione lungimirante" Torna in campo ad Ariano Sara Pannese, fu lei ad organizzare il gruppo comunale di protezione civile

"Sono felice e orgogliosa di annunciarvi la mia candidatura al consiglio comunale di Ariano Irpino. Ho scelto di sostenere il candidato sindaco Mario Ferrante, nella lista di Fratelli d’Italia.

Questa terra non è solo il luogo dove sono nata e cresciuta: rappresenta la mia storia, le mie radici e la mia dedizione".

Torna in campo nella politica attiva, dopo qualche anno di pausa e osservazione Sara Pannese.

"Fin da giovanissima, ho sentito forte il richiamo del dovere verso la nostra comunità: A soli 27 anni ho organizzato e guidato il primo gruppo comunale di protezione civile, un’esperienza fondamentale che mi ha insegnato il valore del servizio attivo, della collaborazione e dell’aiuto concreto a chi si trova in difficoltà.

Successivamente, ho ricoperto la delega all’igiene urbana e veterinaria, dedicandomi in particolare alla prevenzione del randagismo, con un’attenzione costante al benessere animale e al decoro del nostro territorio.

In questi anni ho ascoltato, osservato e compreso i bisogni reali della gente. Oggi sento il dovere di mettere queste competenze ed energie al servizio di Ariano.

Il mio impegno sarà concreto: lavorerò con serietà, trasparenza e presenza costante per dare voce a chi troppo spesso resta inascoltato: famiglie, giovani, imprenditori.



Ariano Irpino merita sviluppo, attenzione e una visione lungimirante. Insieme possiamo costruire una città più forte, inclusiva e proiettata al futuro".