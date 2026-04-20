Pizza: Nargi e Festa? Non sarà sfida: io guardo alla città e alla sua rinascita Verso le comunali, entro sabato tutte le liste

Sei liste in campo, almeno per ora, per le forze di centrosinistra. Cinque liste a sostegno d Laura Nargi, candidata unica del centrodestra e 4 per Gianluca Festa. Sono questi i numeri degli schieramenti in campo, per le comunali ad Avellino 2026. In lizza due ex primi cittadini, e l'avvocato Nello Pizza candidato unico del campo largo ritrovato. Oggi in città è arrivato anche Piero De Luca, segretario campano dei Dem, per benedire la candidatura dell'avvocato Pizza, definito l'uomo giusto per competenza ed equilibrio in undelicatissimo contesto storico".

Le liste, il progetto

"La comunità ha bisogno di ripartire. Il nostro obiettivo è quello di creare un laboratorio che unisca la città, soprattutto facendola diventare un crocevia di cultura, servizi e opportunità. Poi saranno gli elettori a dover decidere e a valutare i programmi”. Queste le dichiarazioni del candidato a sindaco Nello Pizza, rilasciate questa mattina a Via Tagliamento.

Il lista con Pizza anche ex festiani

Nella lista del PD a sostegno di Nello Pizza, compaiono candidati consiglieri ex festiani. “È il segnale della credibilità di questa coalizione - ha commentato il candidato a sindaco dem - noi abbiamo discusso, ci siamo confrontati, abbiamo ricostruito un campo progressista. Mi farebbe molto piacere che in questo Campo largo rientrasse anche Controvento. C'è stato un equivoco iniziale”.

Verso le elezioni: “Con Festa e Nargi nessuna sfida. Io guardo alla città, alla sua rinascita”

In merito alle elezioni e agli avversari Festa e Nargi, Pizza ha dichiarato: "Non la vivo come una sfida, la vedo invece come la possibilità di offrire alla città un progetto di rinascita. Non voglio alimentare un clima politico di tensione e conflitto. Noi dobbiamo ricostruire un clima di serenità e di confronto, soprattutto sulle idee e sulle cose da fare. La città ha bisogno in questo momento di tranquillità e di progetti con cui ricostruirla.

Ballottaggio e previsioni

Su eventuali coalizioni con figure politiche non appartenenti al PD nel caso di un ballottaggio, Pizza è chiaro: “Io immagino di andare avanti con la mia squadra e col gruppo che abbiamo costruito con il Campo largo. Per ora questo è il mio orizzonte”.