"Serietà ed equilibrio, Nello Pizza è l'uomo giusto per voltare pagina" De Luca Jr benedice Avellino e spiega: anni non positivi per Avellino, con Pizza svolteremo

Il Pd ricompatta le fila dopo l’individuazione di Nello Pizza come candidato sindaco del campo largo per le comunali AD Avellino.”Abbiamo riunito tutte le anime del perimetro di centrosinistra ed è stata una bella pagina ispirata a senso di responsabilità, confronto e maturità. -spiega Piero De Luca, arrivato questa mattina nella sede dei dem di via Tagliamento per benedire la candidatura di Pizza a sindaco della città -. In queste ultime settimane abbiamo avuto un confronto ampio, lungo e rispettoso di tutte le anime dell'alleanza. La scelta finale è stata decretata grazie ad un ottimo senso di responsabilità. Nello è un militante di grande esperienza e competenza e riconosciuto senso di equilibrio. Nello è l'uomo fgiusto in questo particolare contesto momento , per riportare ad Avellino serietà, responsabilità e stabilità nelle istituzioni”.”.

De Luca Jr benedice Pizza

A ribadirlo è stato Piero De Luca, intervenuto in città per incontrare il candidato e fare il punto sul percorso politico che ha portato alla sintesi all’interno del Partito Democratico e della coalizione. “Alla fine si è arrivati a una scelta condivisa, accogliendo anche l’indicazione del segretario provinciale Marco Alaia”. Secondo De Luca, la candidatura di Pizza rappresenta un punto di equilibrio. All’incontro erano presenti, oltre al candidato sindaco, anche il segretario provinciale del Pd Marco Alaia e il consigliere regionale Maurizio Petracca, a testimonianza della compattezza del partito in vista della sfida elettorale. De Luca ha voluto inoltre ringraziare tutte le forze della coalizione di centrosinistra che hanno contribuito alla costruzione del progetto politico: “Non era scontato riuscire a unire il campo progressista anche ad Avellino. È un risultato importante, rafforzato dall’adesione di forze politiche, associazioni e realtà civiche che danno respiro e pluralità a questa candidatura”.

Serve un piattaforma programmatica condivisa

Guardando al futuro, l’obiettivo è chiaro: “Ora abbiamo la responsabilità di costruire una piattaforma programmatica condivisa, un’agenda di governo credibile che tenga conto delle diverse sensibilità ma che sappia parlare a tutti i cittadini. Dobbiamo riportare al centro i servizi essenziali, il sostegno alle famiglie, agli anziani, agli imprenditori”.

Avellino deve voltare pagina

Poi la stoccata sugli ultimi anni di governo ad Avellino: “Avellino ha bisogno di voltare pagina. La città viene da una fase non positiva e oggi c’è una forte domanda di normalità e di protagonismo che è mancato. Noi vogliamo rispondere con umiltà e determinazione, tornando tra la gente, nei quartieri, tra le categorie produttive”.

Il caso Ariano Irpino

Infine, uno sguardo anche agli altri scenari territoriali, come quello di Ariano Irpino, dove il centrosinistra appare ancora diviso: “L’auspicio è trovare anche lì una sintesi. Presentarsi divisi sarebbe un errore che indebolirebbe tutti. Serve lo stesso senso di responsabilità dimostrato ad Avellino”.



