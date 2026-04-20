Parolise, addio al Generale Rotondi, Carabinieri in lutto Il cordoglio

L'Amministrazione comunale e l’intera comunità di Parolise esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del nostro concittadino Generale dell’Arma dei Carabinieri Michele Rotondi.

L’eredità umana e il valore dell’impegno per Parolise

"La sua costante presenza, lo spirito di servizio e la generosa disponibilità dimostrata per il nostro paese, in ogni occasione, resteranno un esempio e un patrimonio umano prezioso per tutta la nostra comunità. Alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene va la nostra più sincera e sentita vicinanza". Ricorda commosso il Sindaco Antonio Ferullo.

"Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, a nome di tutta la comunità di San Potito Ultra , si stringono con profonda commozione al dolore della famiglia Rotondi e di tutta la comunità di Parolise.". Si legge sui social che diventano diario vturale del cordoglio condiviso. La figlia del generale, Giovanna, commossa annota:" Ringrazio con immensa gratitudine i sindaci e tante persone per le belle parole che hanno avuto nei confronti di mio padre. Uomo che ha amato profondamente il suo paese e la sua gente con la quale si è sempre sentito parte integrante".