Ariano, è allarme sicurezza sulla statale 90 a Camporeale: si corre troppo Strada teatro di numerosi incidenti stradali e strage continua di animali

"E' inaccettabile e vergognoso. Quello noi abitanti siamo costretti a subire da anni è sotto gli occhi di tutti: Auto, moto che sfrecciano sulla strada statale 90 delle Puglie come fosse una pista, in pieno centro abitato".

Il grido di allarme arriva dalla contrada Camporeale ad Ariano Irpino. Una strada teatro di numerosi incidenti stradali, alcuni dei quali anche mortali e di una strage continua di animali purtroppo incustoditi.

"Segnalazioni su segnalazioni. Richieste ignorate su una istallazione di autovelox. Silenzio totale.

Qui non si parla più di disagi, ma di un pericolo concreto e continuo per la vita delle persone. Incidenti ce ne sono già stati, anche mortali. Eppure nulla cambia.

Oggi è toccato a un gattino. Domani potrebbe essere un bambino. Chi ha il dovere di intervenire dov’è? Quanto vale la sicurezza dei cittadini?

Se dovesse succedere ancora qualcosa, la responsabilità sarà anche di chi ha scelto di non vedere e di non agire".