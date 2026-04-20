Trevico, il sindaco: "Forse è il caso che vi sia un avvicendamento del parroco" Clima teso in paese dopo il clamoroso furto dell'oro votivo ad opera di una banda ancora ignota

"Interpretando i sentimenti della comunità forse è il caso che via sia un avvicendamento nella nostra parrocchia per stemperare soprattutto gli animi".

Lo ha detto davanti alla chiesa di Trevico in diretta nazionale alla "Vita in Diretta", il sindaco Nicolino Rossi. Resta alto il clima di tensione, rabbia e indignazione nel piccolo comune irpino dopo il clamoroso furto della cassaforte contenente oltre dieci chili di oro, tra cui l'antichissima corona della Madonna della Libera, all'interno dell'ufficio parrocchiale.

"Ho recuperato un rapporto con don Claudio tempo fa, eravamo in un clima elettorale e in quel bottino c'era anche il pegno di questo nostro recupero, una croce che ci fu donata in segno di pace dal vescovo di Istanbul Massimiliano Palinuro, durante i festeggiamenti di Sant'Euplio".

Resta ferma la convinzione in paese che vi sia stata una talpa a dirigere le operazioni. Intanto i giorni passano ma dell'oro e della corona nessuna traccia

Le indagini vanno avanti senza sosta ma al momento non risulta nessuna persona iscritta nel registro degli indagati. Vi sarebbero dei sospetti, ma nulla di rilevante ai fini investigativi. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini in possesso e le impronte rilevate nel luogo in cui è avvenuto il colpo.