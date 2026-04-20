Avellino: Mario Aiello premiato come ds emergente nell'evento "Inside The Sport" Ulteriore riconoscimento per il ds biancoverde nell'evento promosso da USSI e MCL

Il direttore sportivo dell'US Avellino, Mario Aiello, è stato premiato come ds emergente nel corso dell'evento "Inside The Sport 2026", promosso da USSI e MCL nell'ambito delle celebrazioni per gli 80 anni dell'Unione Stampa Sportiva Italiana al Museo del Calcio di Coverciano nel centro tecnico FIGC. Premiati anche il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, e il ds del Torino, Gianluca Petrachi. Lavori aperti dal presidente nazionale USSI, Gianfranco Coppola, con la conduzione dell’evento affidata alla giornalista di RaiNews, Laura Cervellione. Saluti istituzionali di Matteo Marani, presidente della Fondazione Museo del Calcio e della Lega Pro, Umberto Calcagno, presidente AIC, Mauro Grimaldi, consigliere delegato Federcalcio Servizi, Renzo Ulivieri, presidente AIAC, Rocco Galasso, vicepresidente ADISE, Alfonso Luzzi, presidente nazionale MCL che sottolinea la volontà di un premio che parla di valori mentre Michele Cutolo, vicepresidente nazionale MCL e commissario nazionale ENTEL evidenzia la sinergia con l’unione stampa sportiva italiana. Nel corso dell’evento saranno assegnati numerosi riconoscimenti ai protagonisti del calcio italiano.

I premiati

"Per la categoria dirigenti, premi alla carriera per Giuseppe Marotta (in attesa di conferma) e Antonio Percassi. Tra gli allenatori, riconoscimenti a Roberto Mancini e Fabio Grosso. Premiati anche i calciatori e capitani ormai storici Lorenzo Pellegrini (Roma) e Duvan Zapata (Torino) i giovani portacolori del made in Italy Davide Bartesaghi (Milan) e, Marco Palestra (Cagliari) i talentuosi Riccardo Orsolini (Bologna) e Matteo Dagasso (Venezia). Il premio procuratori alla carriera sarà assegnato a Mario Giuffredi, mentre per i direttori sportivi saranno premiati Piero Ausilio, Luca Petrachi e, come emergente, Mario Aiello. Riconoscimenti anche per la categoria arbitri, con Luca Zufferli e Maria Sole Ferrieri. Il premio “USSI 80 - Uomini, sport e impresa” sarà conferito a Giuseppe Menniti, Carlo Palmieri e Roberto Rossi. Per il giornalismo sportivo, premi a Alessandra Barone e Maurizio Compagnoni. L’evento sarà arricchito da una giuria tecnica con gli interventi di Carlo Laudisa sul mercato globale, Sara Meini sullo sviluppo del calciomercato femminile, Ciro Venerato sui riferimenti del sistema mercato e Alessandro Sugoni sul racconto televisivo del calciomercato h24".