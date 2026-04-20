Avellino: Controvento nel campo largo per Nello Pizza sindaco L'associazione "ha deciso di raccogliere l'appello e riprendere il posto che ha già avuto"

Nota ufficiale da parte di Controvento dopo l'invito da parte del candidato sindaco del centrosinistra, Nello Pizza, verso le elezioni comunali ad Avellino. L'associazione ha "deciso di raccogliere l'appello e riprendere il posto che già avuto nella vicenda elettorale di due anni fa". Ecco il comunicato.

"Identità, impegno e patrimonio di idee e relazioni"

"Il candidato sindaco per la coalizione di centrosinistra, Nello Pizza, ha invitato l’associazione Controvento a partecipare allo schieramento elettorale in vista del prossimo voto amministrativo ad Avellino. Controvento vede in quest’appello la volontà di sanare gli effetti di ciò che viene giudicato da Pizza "un equivoco", di recuperare i termini politici di un rapporto e soprattutto il riconoscimento alla qualità dell’opera svolta dalla propria rappresentanza in consiglio comunale e del ruolo acquisito all’interno della comunità avellinese e irpina. Ha quindi deciso di raccogliere l’appello e di riprendere il posto che già aveva avuto nella vicenda elettorale di due anni fa: con l’identità, l’impegno e il patrimonio di idee e relazioni accumulato in questi anni. Fin dalla sua nascita, la collocazione di Controvento è stata all’interno del pur variegato e tumultuoso territorio del centrosinistra, provando a cogliere le ragioni di una crisi e insieme a stimolare le energie per la ripresa: non sono mancati, né mancheranno, occasioni e momenti di conflitto, sempre e comunque segnati dal forte senso di responsabilità che ha caratterizzato l’azione anche negli ultimi mesi".

"Mai lavorato per dividere, ma per unire"

"Perché Controvento non mai lavorato per dividere, ma per unire: provando ad alzare il livello del confronto, arrivando anche a vivacizzarlo fino all’estremo, convinta che la dimensione del piccolo cabotaggio costituisca un pesante ostacolo alla elaborazione di un progetto di governo della città e della provincia con protagoniste le forze del centrosinistra. Avellino e l’Irpinia hanno invece bisogno di ambizione e il centrosinistra - quello che c’è e quello che dovrà ampliarsi - viene chiamato ad assumersi il compito di lanciare la sfida. Per queste ragioni Controvento si augura che la sinistra, all’interno del centrosinistra, recuperi il sentimento constatato nelle ultime settimane e porti Rifondazione Comunista nella coalizione".