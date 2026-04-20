Ariano, area sgambamento cani e boschetto Pasteni nel degrado: è una selva La protesta di chi frequenta quotidianamente il secondo polmone verde della città

Fu inaugurata tra gli applausi il 14 settembre 2024. Ecco le immagini di allora. Un'area sgambamento cani in zona Pasteni, realizzata con grande ingegno dagli operai idraulico forestali della comunità montana ufita, dedicata alla memoria di Emilio, Pamela ed Emanuele, i tre giovani morti tragicamente con le loro moto, la domenica del 28 maggio lungo la statale 90 delle puglie, nel territorio di Troia all’altezza del Ponte Albanito.

Era un loro desiderio, trasmesso e portato avanti con determinazione da familiari ed amici. Un messaggio che venne poi accolto e recepito dal sindaco Enrico Franza e dagli amministratori comunali.

A distanza di un poco più di un anno e mezzo è impraticabile, come lo è l'intero boschetto Pasteni spesso oltraggiato dall'inciviltà ma anche dall'incuria.

La situazione attuale? Degrado totale. Una selva, cestini pieni e rifiuti a terra sparsi ovunque, insetti, tronchi di albero che intralciano il passaggio. E nell'area sgambamento neppure i cani ci vogliono più entrare!